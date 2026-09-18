Налоговая служба разъясняет порядок возврата государственной пошлины физическим лицам

Излишне уплаченная государственная пошлина может быть возвращена полностью или частично, а также зачтена в счет предстоящих платежей и (или) исполнения налогового обязательства по уплате других налогов, сборов (пошлин), пеней.

С 2019 года в соответствии со статьей 26 Налогового кодекса заявление о возврате или зачете излишне уплаченной суммы государственной пошлины может быть подано физическим лицом в налоговые органы независимо от места жительства не позднее пяти лет со дня ее уплаты или со дня принятия решения суда о возврате государственной пошлины из бюджета (пункт 6 статьи 292 НК).

Возврат или зачет государственной пошлины производится на основании заявления, поданного плательщиком в налоговый орган по месту его нахождения (по месту жительства) по форме, установленной приложением 19 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 26.04.2013 № 14 «Об осуществлении налоговыми органами административных процедур и установлении форм документов».

В случае если государственная пошлина подлежит возврату или зачету в полном размере, к заявлению прилагаются оригиналы документов, подтверждающих ее уплату. Если государственная пошлина подлежит возврату или зачету частично, прилагаются копии указанных оригиналов документов.

При уплате государственной пошлины посредством системы ЕРИП прилагать платежные документы к заявлению не требуется.

Возврат (зачет) государственной пошлины производится на основании документов, выдаваемых государственными органами, иными организациями, должностными лицами, специально уполномоченными взимать государственную пошлину, в которых указывают обстоятельства, являющиеся основанием для полного или частичного возврата или зачета государственной пошлины, а в случае возврата или зачета государственной пошлины, уплаченной при обращении в суд, – определения, постановления или справки суда.

Такие документы запрашивают налоговые органы или плательщик вправе при подаче заявления представить их самостоятельно.

При обращении в налоговый орган за возвратом государственной пошлины плательщику в обязательном порядке при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (либо их копии).

Заявление на возврат (зачет) государственной пошлины представляется плательщиком лично, либо его законным или уполномоченным представителем.

Законным представителем плательщика – физического лица признают лиц, выступающих в качестве его представителей в соответствии с законодательством.

Уполномоченный представитель плательщика – физического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, которая по выбору доверителя должна быть удостоверена нотариально либо в порядке, установленном пунктом 3 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Заявление на возврат (зачет) государственной пошлины может быть подано физическим лицом одним из следующих способов: в письменной форме – на бумажном носителе лично, нарочным (курьером) или по почте с приложением к нему вышеуказанных документов и копии документа, удостоверяющего личность.

Заявление на возврат государственной пошлины подлежит исполнению в течение пятнадцати рабочих дней с момента его подачи, на зачет – в течение трех рабочих дней с момента его подачи. Сообщение о возврате либо зачете сумм налогов, сборов (пошлин), пени направляется в адрес заявителя не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 66 НК возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), пени производится по заявлению плательщика только при отсутствии у плательщика неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней и штрафов.

В случае отсутствия оснований для возврата государственной пошлины (например, документа, подтверждающего основания для возврата) налоговая инспекция выносит решение об отказе в проведении зачета (возврата) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов (пошлин), пеней, которое направляется заинтересованному лицу (его представителю) так же не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.Управление по работе с плательщиками инспекции МНС по Октябрьскому району г. Витебска.